Мемориальная доска российскому политику Борису Немцову будет установлена в пятницу, 16 марта. Об этом сообщила Ксения Собчак. Немцов жил в доме номер 3 по Малой Ордынке.

В пятницу, 16 марта, на доме номер 3 по Малой Ордынке установят мемориальную доску российскому политику Борису Немцову. Об этом на своей странице в Instagram сообщила телеведущая и журналист Ксения Собчак, которая выступила с инициативой установки Собчак знака.Она поблагодарила жильцов дома, мэра Москвы Сергея Собянина, который поддержал заявку на установку памятной таблички, и других участников сбора подписей."Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто", — рассказала Собчак.В выборах, на которых нельзя выиграть имеет смысл участвовать только для того, чтобы громко сказать то, что другие не говорят, и сделать то, что может быть трудно сделать иначе. Поэтому в этой кампании мы столько времени уделяли конкретным людским проблемам, реальным случаям унижения, притеснения, нарушения прав — это, конечно, только малая доля людских бед и проблем, и не все удалось решить, тем важнее мне каждая маленькая победа. Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. Это важный момент — Борис живет в нашей памяти и сердцах, но сам город, его стены, парки, мосты — мы имеем на них не меньшее право, чем власть, чем наши оппоненты, чем равнодушные люди. Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома,хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам — дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал. Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города. Приходите устанавливать памятный знак в пятницу, в пять часов, Малая Ордынка, дом три! Очень ждем всех друзей и соратников Бориса Немцова!Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 14, 2018 в 1:26 PDTБорис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Каменном мосту в Москве. Осенью прошлого года на его доме уже пытались установить мемориальную доску, но тогда это не дали сделать общественные активисты.