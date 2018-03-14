Германия пересмотрит свою энергетическую политику. В соответствии
с подписанным Ангелой Меркель коалиционным соглашением, ФРГ намерена постепенно
отказываться от использования углеводородов при производстве энергии. Это
ударит, в первую очередь, по России.
Германия пересмотрит свою энергетическую политику. В соответствии
с подписанным Ангелой Меркель коалиционным соглашением, ФРГ намерена постепенно
отказываться от использования углеводородов при производстве энергии. Это
ударит, в первую очередь, по России.
Программа реформ подразумевает укоренное развитие
возобновляемой энергетики, отказ от углеводородного топлива и диверсификацию
источников его поставок. По планам правительства Меркель, в ближайшие 12 лет выработка
альтернативной электроэнергии должна удвоиться, пишет Deutsche Welle.
На сегодняшний день альтернативные возобновляемые источники
обеспечивают около трети энергопотребления Германии. А к 2030 году этот
показатель должен увеличиться до 66%. В первую очередь планы нового правительства
ударят по российской угольной отрасли: до конца этого года в ФРГ будет
окончательно выработан план отказа от угольных электростанций. Часть из них
будет закрыта уже в следующем году, а потом и все остальные.
Но главное – Германия является ключевым потребителем российского
трубопроводного газа. В 2017 году Россия поставила немцам 53,4 миллиарда
кубометров голубого топлива – это около трети всех российских поставок в ЕС.
Самый тревожный сигнал для "Газпрома": в
"программе Меркель" отсутствуют любые упоминания об энергетическом
сотрудничестве с Россией – и, соответственно, о "Северном потоке –
2". Главное для Германии, по мнению Меркель – необходимость диверсификации
источников поставок. В качестве первого шага авторами доклада указывается на
необходимость начала создания инфраструктуры для закупки сжиженного природного
газа (СПГ).
И тут становится понятным, чьи уши торчат из папок с
графиками и чертежами. Еще в конце прошлого года Международное энергетическое
агентство предупредило о начале следующего этапа "сланцевой революции"
в США. Добытый газ будет сжижаться и выставляться на мировой рынок СПГ, на
котором, по данным экспертов МЭА, к 2025 году Америка займет первое место в
мире. Ожидается, что к 2040 году США будут производить ежегодно 1,06 триллиона кубометров
газа, что превосходит прошлогодний уровень на 40%, пишет "".