Германия пересмотрит свою энергетическую политику. В соответствии с подписанным Ангелой Меркель коалиционным соглашением, ФРГ намерена постепенно отказываться от использования углеводородов при производстве энергии. Это ударит, в первую очередь, по России.

Германия пересмотрит свою энергетическую политику. В соответствиис подписанным Ангелой Меркель коалиционным соглашением, ФРГ намерена постепенноотказываться от использования углеводородов при производстве энергии. Этоударит, в первую очередь, по России.Программа реформ подразумевает укоренное развитиевозобновляемой энергетики, отказ от углеводородного топлива и диверсификациюисточников его поставок. По планам правительства Меркель, в ближайшие 12 лет выработкаальтернативной электроэнергии должна удвоиться, пишет Deutsche Welle.На сегодняшний день альтернативные возобновляемые источникиобеспечивают около трети энергопотребления Германии. А к 2030 году этотпоказатель должен увеличиться до 66%. В первую очередь планы нового правительстваударят по российской угольной отрасли: до конца этого года в ФРГ будетокончательно выработан план отказа от угольных электростанций. Часть из нихбудет закрыта уже в следующем году, а потом и все остальные.Но главное – Германия является ключевым потребителем российскоготрубопроводного газа. В 2017 году Россия поставила немцам 53,4 миллиардакубометров голубого топлива – это около трети всех российских поставок в ЕС.Самый тревожный сигнал для "Газпрома": в"программе Меркель" отсутствуют любые упоминания об энергетическомсотрудничестве с Россией – и, соответственно, о "Северном потоке –2". Главное для Германии, по мнению Меркель – необходимость диверсификацииисточников поставок. В качестве первого шага авторами доклада указывается нанеобходимость начала создания инфраструктуры для закупки сжиженного природногогаза (СПГ).И тут становится понятным, чьи уши торчат из папок сграфиками и чертежами. Еще в конце прошлого года Международное энергетическоеагентство предупредило о начале следующего этапа "сланцевой революции"в США. Добытый газ будет сжижаться и выставляться на мировой рынок СПГ, накотором, по данным экспертов МЭА, к 2025 году Америка займет первое место вмире. Ожидается, что к 2040 году США будут производить ежегодно 1,06 триллиона кубометровгаза, что превосходит прошлогодний уровень на 40%, пишет "".