Представители компании Microsoft установили мировой рекорд, выстрелив человеком из пушки в рамках рекламной кампании видеоигры Sea of Thieves. Каскадер, который подверг себя подобному риску, пролетел более 60 метров, после чего приземлился на специальную подушку.Живым снарядом для Microsoft стал Дэвид Смит по прозвищу "Пуля", который занимается подобными трюками уже 11 лет. В результате выстрела мужчина разогнался до скорости 100 километров в час за 0,2 секунды.Confirmed: that's a new Guinness World Record for human cannonball David "The Bullet" Smith! Massive congrats! @GWR @rukizzel @WatchMixer pic.twitter.com/sPKdilP15J— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 13 марта 2018 г.Для организации была собрана пушка длиной 10,3 метра и весом 5,5 тонн. В игре Sea of Thieves также можно долететь до вражеского корабля и взять его на абордаж.Enjoy a behind the scenes look at this practice jump from yesterday.Side note: I just saw the POV footage from today. Insanely awesome. pic.twitter.com/mGyRREOhsH— Rukari Austin (@rukizzel) 13 марта 2018 г.