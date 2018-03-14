МИД России выступит с заявлением после высказываний премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте по делу Скрипаля. Об этом сообщила официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова.

МИД России выступит с заявлением после высказываний премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте по делу Скрипаля. Об этом сообщила официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова.Тереза Мэй заявила, что в течение недели Лондон должны покинуть 23 российских дипломата. По мнению премьера Великобритании, все они – незаявленные сотрудники российской разведки. Это самое крупное выдворение за последние 30 лет. В 1971 году Лондон выслал из Британии 105 российских дипломатов. Аналогично поступила и Москва.Лондон уже предупредили, что российский ответ на его действия будет зеркальным. Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Москва рассматривает выдворение российских дипломатов из Соединенного Королевства как провокацию. В Службе внешней разведки России заявления Мэй комментировать не стали.Кроме того, Тереза Мэй заявила о возможной заморозке российских активов в Великобритании, если будет доказано, что они использовались для угрозы жизни подданных британской короны.Выслать из России больше британских дипломатов призвал сенатор Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Великобритания не та страна, чтобы воспитывать Россию при помощи санкций. К тому же, добавил он, сейчас не XVII, а XXI век.Москва по дипканалам заверила Лондон в непричастности к отравлению Скрипаля. Однако Терезу Мэй эти заверения оставили равнодушной.