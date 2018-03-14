Даже если в этом году вам не удалось посмотреть показы недели моды в Париже или Милане – не беда. На днях в лофт-пространстве Авиатор Банк Хоум Кредит и известный стилист и телеведущий Александр Рогов провели мастер-класс.

Даже если в этом году вам не удалось посмотреть показы недели моды в Париже или Милане – не беда. На днях в лофт-пространстве "Авиатор" Банк Хоум Кредит и известный стилист и телеведущий Александр Рогов провели мастер-класс.На мероприятии спикеры рассказали о самых актуальных и модных трендах сезона Весна-Лето 2018, а также поделились секретами о том, как грамотно инвестировать в свой внешний вид. Кроме того, гости мероприятия узнали, что с помощью продуктов банка можно обновить гардероб без ущерба для бюджета.ЦветаГлавным цветом сезона дизайнеры единодушно признали зеленый и любые его возможные вариации начиная от салатового и ментолового и заканчивая глубокими изумрудными оттенками. В популярности ему не уступает нежный лавандовый цвет, а также все оттенки розового, которые подчеркивают женственность.Спорт-шикУже не первый сезон спорт-шик не сдает позиций, что неудивительно. Во-первых, это супер-комфортно, а во-вторых – стильно. Главное правило – не сочетать в одном образе слишком много вещей этого стиля: одной олимпийки или кроссовок будет достаточно для создания модного лука.ТренчиНезаменимая классика любых весенних коллекций – тренчи. В этом сезоне дизайнеры призывают не бояться добавлять к ним яркие аксессуары, которые оживят образ и придадут ему легкую игривость.Стоит отметить, что традиционный бежевый плащ – наилучшая инвестиция в свой гардероб. Он точно не скоро выйдет из моды.БахромаДизайнеры любят бахрому за универсальность и кокетливый вид. Вариантов бахромы великое множество – из кожи, из замши, из шелковой или хлопковой пряжи. Она может выступать как в качестве элемента декора, так и покрывать наряд целиком.АксессуарыБесспорным трендом сезона весна-лето 2018, как и в прошлом году, остаются поясные сумки. В них стилисты рекомендуют хранить самое необходимое – телефон, помаду, ключи. А для более габаритным вещей всегда можно взять дополнительно классическую модель, например сэтчел или тоут.Быть собойОднако главным трендом всех сезонов, по мнению Александра Рогова, всегда остается верность себе и своему вкусу. Не стоит идти на поводу у быстротечной моды и покупать дизайнерские вещи, которые неудобно носить. Лучше всего прислушиваться к себе и своим желаниям, выбирать качественную одежду и аксессуары, которые будут уместны в любое время, не зависимо от модных веяний.Все и сразуЧтобы обновить гардероб в соответствии с советами модного стилиста, не обязательно тратить целое состояние. Банк Хоум Кредит специально для таких случаев создал удобную карту рассрочки. С ней можно ходить по любым магазинам, покупать вещи и платить за них потом – равными частями без переплаты. Карта выпускается и обслуживается совершенно бесплатно, а срок погашения рассрочки может составлять от 3 до 12 месяцев (в магазинах-партнерах банка). "Среди лидеров по количеству покупок по карте рассрочки, конечно же массовый ритейлеры, такие как Wildberries, O'STIN, Zolla, Kari. Однако постепенно начинают "подтягиваться" и luxary бренды и магазины, такие как Max Mara, Bosco Sport и ЦУМ", – заявил Dni.ru директор департамента карточных продуктов Банка Хоум Кредит Михаил Жигунов.