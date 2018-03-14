По итогам встречи депутатов Госдумы с молодыми учеными, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к обсуждению поправок, которые касаются сферы образования и науки. Более тесное взаимодействие, по его словам, оперативно реагировать на пожелания профессионального сообщества.

По итогам встречи депутатов Госдумы с молодыми учеными, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к обсуждению поправок, которые касаются сферы образования и науки. Более тесное взаимодействие, по его словам, оперативно реагировать на пожелания профессионального сообщества.Проблемы образования, инноваций и цифровой экономики имногие другие темы стали предметом обсуждения на встрече депутатов Госдумы с молодымиучеными и преподавателями Высшей школы экономики. Участие в дискуссии принял испикер нижней палаты Вячеслав Володин.Он рассказал молодым специалистам о приоритетах законотворческойдеятельности депутатов. В их числе создание базы для развития цифровойэкономики, законодательское обеспечение послания президента Федеральномусобранию, работа с предложениями по развитию жилищного строительства.Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будетработать над совершенствованием действующих законодательных норм вовзаимодействии с экспертным сообществом. В том числе, по его словам, речь идето привлечении специалистов из вузовской среды.Представители Высшей школы экономики, в свою очередь, обратиливнимание парламентариев на проблемы, которые сопутствуют процессу цифровизациивысшего образования. Они предложили, в частности, организовывать онлайн-курсы слидирующими российскими преподавателями.Такое нововведение, считают преподаватели ВШЭ, даст студентамвозможность получать качественное образование вне зависимости от местажительства. Польза, уверены они, будет и для региональных вузов – они смогут включатьв программу дисциплины, которым не могут обучать местные преподаватели.Как подчеркнул в ходе общения с молодыми учеными ВячеславВолодин, подобные встречи должны иметь системный характер. "В будущем вних будут участвовать представители профильных комитетов Госдумы, что позволитоперативно реагировать на замечания экспертного сообщества", – уверен он.