По итогам встречи депутатов Госдумы с молодыми учеными, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к обсуждению поправок, которые касаются сферы образования и науки. Более тесное взаимодействие, по его словам, оперативно реагировать на пожелания профессионального сообщества.
По итогам встречи депутатов Госдумы с молодыми учеными, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что законодатели намерены привлекать их к обсуждению поправок, которые касаются сферы образования и науки. Более тесное взаимодействие, по его словам, оперативно реагировать на пожелания профессионального сообщества.
Проблемы образования, инноваций и цифровой экономики и
многие другие темы стали предметом обсуждения на встрече депутатов Госдумы с молодыми
учеными и преподавателями Высшей школы экономики. Участие в дискуссии принял и
спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Он рассказал молодым специалистам о приоритетах законотворческой
деятельности депутатов. В их числе создание базы для развития цифровой
экономики, законодательское обеспечение послания президента Федеральному
собранию, работа с предложениями по развитию жилищного строительства.
Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата парламента будет
работать над совершенствованием действующих законодательных норм во
взаимодействии с экспертным сообществом. В том числе, по его словам, речь идет
о привлечении специалистов из вузовской среды.
Представители Высшей школы экономики, в свою очередь, обратили
внимание парламентариев на проблемы, которые сопутствуют процессу цифровизации
высшего образования. Они предложили, в частности, организовывать онлайн-курсы с
лидирующими российскими преподавателями.
Такое нововведение, считают преподаватели ВШЭ, даст студентам
возможность получать качественное образование вне зависимости от места
жительства. Польза, уверены они, будет и для региональных вузов – они смогут включать
в программу дисциплины, которым не могут обучать местные преподаватели.
Как подчеркнул в ходе общения с молодыми учеными Вячеслав
Володин, подобные встречи должны иметь системный характер. "В будущем в
них будут участвовать представители профильных комитетов Госдумы, что позволит
оперативно реагировать на замечания экспертного сообщества", – уверен он.