Злоумышленник, в настоящее время находящийся под подпиской о невыезде, на чужом автомобиле пытался выехать за пределы города Мурома, чтобы скрыться от следствия.

Ночью 12 марта текущего года сотрудники патрульно-постовой службы межмуниципального отдела МВД России «Муромский» после окончания рабочей смены возвращались на автомобиле домой. Внимание полицейских привлек «ВАЗ-2106», водитель которого на большой скорости проехал перекресток улиц Советская – Куликова города Мурома на запрещающий сигнал светофора. Правоохранители проследовали за нарушителем, который вел автомобиль с явными нарушениями ПДД. Проехав некоторое расстояние, легковушка остановилась, из салона выбежали двое молодых людей и попытались скрыться, но были задержаны.Задержанными оказались 20-летний ранее судимый житель Муромского района, который находился за рулем, и его пассажир – 21-летний местный житель. Оба находились в сильной степени алкогольного опьянения.Сотрудники патрульно-постовой службы проинформировали о задержании инспекторов ДПС, которые, прибыв на место, установили, что автомобиль «ВАЗ-2106» молодым людям не принадлежит и был похищен двумя часами ранее.Протрезвев, 20-летний житель Муромского района, который в настоящее время является подозреваемым в краже из квартиры и находится под подпиской о невыезде, пояснил, что накануне находился в гостях у своего 21-летнего знакомого, где они распивали спиртные напитки.Молодой человек пожаловался приятелю, что ему надоело являться в отдел полиции для допросов по уголовному делу, в связи с чем он хочет скрыться. Приятель, не задумываясь о возможных последствиях, предложил другу пожить в принадлежащем ему доме в Меленковском районе. Для того, чтобы добраться до места, злоумышленники и похитили автомобиль, припаркованный улице Владимирская города Мурома.В настоящее время 20-летний житель Муромского района стал фигурантом еще одного уголовного дела – по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения, возбужденного следственным отделом МО МВД России «Муромский». Молодой человек заключен под стражу, его 21-летний знакомый находится под подпиской о невыезде.Автомобиль возвращен законному владельцу.