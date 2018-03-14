Уроженцы Башкортостана от 29 до 33 лет, в пути распивали спиртные напитки, мешали отдыху других попутчиков и работе поездной бригады.

С поезда «Первомайск – Москва» муромские полицейские сняли четырех дебоширов. Выяснилось, что уроженцы Башкортостана от 29 до 33 лет, в пути распивали спиртные напитки,нецензурно выражались,мешали отдыху других попутчиков и работе поездной бригады.В отношении буйных пассажиров были составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит либо штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч, либо арест на 15 суток.