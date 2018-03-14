В течение двух лет в Московской области планируют построить мусороперерабатывающие завода, сообщил министр экологии региона Александр Коган.

Всего в Подмосковье построят 11 заводов, которые "должны решить проблему раз и навсегда". Уже заключено несколько инвестиционных контрактов, передаются земельные участки, рассказал министр.В частности, строительство такого предприятия запланировано на территории полигона "Ядрово" в Волоколамском районе."На этом полигоне предусмотрено строительство современного перерабатывающего завода∎ предусмотрено до конца года. По этому полигону у нас есть четкий план", - приводит слова Когана РИА Новости.Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах с полигона. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества воздуха.Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с мусорными полигонами в Подмосковье находится на контроле у Владимира Путина.