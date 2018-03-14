Гостьей очередной программы Бориса Корчевникова Судьба человека стала знаменитая советская артистка Валентина Титова. Она откровенно рассказала о своем сложном браке с первым мужем – известным актером и режиссером Владимиром Басовым.

Гостьей очередной программы Бориса Корчевникова"Судьба человека" стала знаменитая советская артистка ВалентинаТитова. Она откровенно рассказала о своем сложном браке с первым мужем – известнымактером и режиссером Владимиром Басовым.Титова по праву считалась одной из самых красивых актрис в Советском Союзе.Широкому зрителю она стала известна ролями в таких фильмах, как "Метель" и "Щити меч". Она поделилась воспоминаниями о том, как в ее жизни появился ВладимирБасов."Он не ухаживал, он был хитрый. Какая женщина откажется, когда тебепредлагают дом, а ты сама бездомная", – поделилась артистка. Валентина Антиповнараскрыла подробности их совместной жизни, доказывающие, что этот брак был оченьтяжелым."Даже когда я лежала в больнице, Басов все перекладывал на других людей.Вот его рядом вроде нет, а он есть. Сначала я родила ему ребенка – Басов стоялв кустах, а из роддома меня забирали другие люди. Я не знаю, почему он такпоступал", – сказала Титова. По ее словам, актер не спрашивал ее – хочет ли онастатье его женой. "Ребенка надо было регистрировать – мы в итоге поехали вЗАГС, как оказалось, Басов переписал его на себя. Мне там дали расписаться вкакой-то книге. Так я стала женой Басова – он меня не спрашивал", – поделиласьзнаменитость.Актриса отметила, что так и не убедилась в том, что супруг ее действительнолюбил. "Когда я выходила за него замуж, я ему прямо сказала, что не люблю его.Мой расчет был простой – жить и иметь крышу над головой. Постепенно я егополюбила", – призналась Валентина Антиповна.У супругов родились двое детей – сын Саша и дочка Лиза. Титова рассказала отом, что у нее должен был родиться третий ребенок от Владимира Басова. Но актерзаявил, что еще один ребенок ему не нужен. "Мне кажется, он вообще устал отэтой семейной жизни... Он отправил меня на аборт. Нужно было пойти и родить – иуважал бы, и никуда бы не делся. Мы сами часто стараемся показать, что мызависимы от мужчины. Я жалею, что сделала это", – поделилась сокровеннымТитова.Первые 12 лет совместной жизни Басов не пил, но после съемок в фильме "Бег"у него начались проблемы с алкоголем и случился инфаркт. Артистка выхаживаламужа, но только встав на ноги, по словам Титовой, супруг вывернул ей руку. Витоге Валентина и Владимир развелись. Дети по решению суда остались жить сБасовым. Долгое время они не хотели общаться с матерью.В данный моментВалентина прекрасно общается со своими детьми и внучкой, дочерью Елизаветы.Окончив училище, девушка вышла замуж за гражданина Греции Адониса и в настоящеевремя живет в Европе. Титова регулярно бывает у нее в гостях.