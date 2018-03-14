Новая версия Мастера и Маргариы станет самой маштабной. Деньги должно дать государство.

Новая версия "Мастера и Маргариы" станет самой маштабной. Деньги должно дать государство.Постановщик блокбастеров "Легенда №17" и "Экипаж" Николай Лебедев займется экранизацией знаменитого романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".Причем не только станет режиссером проекта, но и напишет для него сценарий. Фильм с бюджетом 800 миллионов рублей будет сниматься совместными усилиями ряда кинокомпаний и Первого канала. А одним из продюсеров станет глава Первого Константин Эрнст, передает "".К съемкам полнометражного фильма по книге Булгакова шли больше 15 лет, и только сейчас, когда технологии стремительно развиваются, было решено начать работу. Новая экранизация должна выйти не раньше 2021 года. А в 2018-м проект будет претендовать на получение серьезной финансовой поддержки от Фонда кино."Фильм Кары лично мне не очень пришелся по душе, но у Бортко получилось куда лучше. На этом можно было бы и остановиться. Но в 2021 году нас снова ждет ремейк. По имеющейся сегодня информации, бюджет нового творения составит без малого миллиард рублей. Константин Львович, который стоит у руля этого проекта, наверняка захочет наведаться в государственный бюджет за помощью. И что-то мне подсказывает, что за львиной долей бюджета картины будут именно средства из бюджета", – прокомментировал желание снять "Мастера и Маргариту" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Напомним, что роман Булгакова экранизировали несколько раз. Первую киноверсию в 1971 году сделал Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный фильм. В 1994-м "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но работа вышла на экраны только через 17 лет из-за разногласий постановщика и продюсеров. А в 2005 году телеканал "Россия" показал десятисерийный фильм Владимира Бортко.