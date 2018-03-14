На северо-востоке Москвы произошло столкновение электрички и трактора - во время проведения строительных работ у железнодорожный путей он задел вагон проезжавшего поезда.

На северо-востоке Москвы произошло столкновение электрички и трактора — во время проведения строительных работ у железнодорожный путей он задел вагон проезжавшего поезда.Инцидент случился между станциями Яузская и Маленковская, в связи с этим движение поездов на Ярославском направлении затруднено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".На место ЧП направлены представители экстренных служб. По предварительным данным, незначительные травмы получил рабочий, управлявший трактором.