На дорогах гололедица, на отдельных участках снежные заносы. Ветер южный 8 – 13 м/с., с переходом на северо-западный 5 – 10 м/с.

По информации синоптиков завтра во Владимире и в большинстве районов области ожидается снегопад. На дорогах гололедица, на отдельных участках снежные заносы. Ветер южный 8 – 13 м/с., с переходом на северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9°C, днём -4…+1 °C.Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий, связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения, обрушением слабоукреплённых широкоформатных рекламных конструкций и падением старых деревьев, ДТП, заторами на трассах федерального и регионального значения.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными: не оставлять свои транспортные средства под деревьями, по возможности стоит предельно минимизировать поездки на личном транспорте. Пешеходам стоит так же проявлять осмотрительность.При возникновении происшествий – звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» и «112» (с мобильного).