На эти средства приобретается современное медицинское оборудование, завершается строительство учреждений здравоохранения, ФАПов и проводятся ремонтные работы.
На развитие и модернизацию системы здравоохранения Владимирской области в 2017-2018 годах выделено более 1,2 млрд рублей из областного бюджета. На эти средства приобретается современное медицинское оборудование, завершается строительство учреждений здравоохранения, ФАПов и проводятся ремонтные работы.
В частности, 150 млн рублей направлено на изменение к лучшему материально-технической базы 7 учреждений здравоохранения, на оснащение их современным медицинским оборудованием. Планируется приобрести эндоскопическое и офтальмологическое оборудование, которое применяется при проведении высокотехнологичных операций, а для Городской клинической больницы № 5 г. Владимира будет приобретен цифровой маммограф. Это оборудование будет использоваться в пилотном проекте по раннему выявлению рака молочной железы, который реализуется совместно с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им Н.Н. Блохина. Суть проекта – в двойном независимом просмотре маммографических снимков, что улучшит диагностику доклинического рака молочной железы. Главная цель скрининга – исключить вероятность злокачественного новообразования.
Также выделено 720 млн рублей на завершение строительства восьмиэтажного акушерского корпуса Гусь-Хрустальной городской больницы и пятиэтажного акушерского корпуса Ковровской многопрофильной городской больницы №1. Корпус в Гусь-Хрустальном будет введен в эксплуатацию в 2019 году, а в Коврове – в 2020-м. Новые объекты здравоохранения будут отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю «акушерство-гинекология» и в конечном счете повысят эффективность работы региональной акушерско-гинекологической службы.
Кроме того, из регионального бюджета направлено 91,5 млн рублей на строительство амбулатории и подстанции скорой медицинской помощи в селе Ляхи Меленковского района. Объекты будут введены в эксплуатацию уже в этом году. На возведение пристройки к лечебному корпусу Юрьев-Польской центральной районной больницы направлено 95,3 млн рублей. Более 20 млн рублей выделено на реконструкцию Владимирского специализированного дома ребенка. На приобретение оборудования для выхаживания недоношенных и новорожденных Областного перинатального центра и Областной детской клинической больницы предназначены 100 млн рублей.
На проведение капитальных ремонтов детских поликлиник в Вязниках, Собинке и Струнино направлено более 70 млн рублей. В Струнино также запланирован капремонт зданий больничного городка стоимостью более 29 млн рублей. Начались ремонтные работы фасада Суздальской районной больницы и инженерных коммуникаций здания Владимирского базового медицинского колледжа на улице Диктора Левитана областного центра.
Кроме того, в 2018 году на развитие системы здравоохранения Владимирская область дополнительно получит из резервного фонда Президента РФ почти 180 млн рублей. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы детских учреждений здравоохранения и на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности.
В частности, на развитие детских учреждений здравоохранения из федерального бюджета выделено 106,6 млн рублей. На эти средства будут приобретены цифровые рентгенодиагностические комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование.
Ещё 49,4 млн. рублей выделено на развитие сельского здравоохранения – на приобретение передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать жителей населённых пунктов с численностью населения до 100 человек. Кроме того, 23,5 млн. рублей выделено на модульные ФАПы и сельские амбулатории для населенных пунктов, где проживает от 101 до 2 тысяч человек. На эти средства планируется приобрести 3 ФАПа и 1 амбулаторию.