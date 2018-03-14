На эти средства приобретается современное медицинское оборудование, завершается строительство учреждений здравоохранения, ФАПов и проводятся ремонтные работы.

На развитие и модернизацию системы здравоохранения Владимирской области в 2017-2018 годах выделено более 1,2 млрд рублей из областного бюджета. На эти средства приобретается современное медицинское оборудование, завершается строительство учреждений здравоохранения, ФАПов и проводятся ремонтные работы.В частности, 150 млн рублей направлено на изменение к лучшему материально-технической базы 7 учреждений здравоохранения, на оснащение их современным медицинским оборудованием. Планируется приобрести эндоскопическое и офтальмологическое оборудование, которое применяется при проведении высокотехнологичных операций, а для Городской клинической больницы № 5 г. Владимира будет приобретен цифровой маммограф. Это оборудование будет использоваться в пилотном проекте по раннему выявлению рака молочной железы, который реализуется совместно с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им Н.Н. Блохина. Суть проекта – в двойном независимом просмотре маммографических снимков, что улучшит диагностику доклинического рака молочной железы. Главная цель скрининга – исключить вероятность злокачественного новообразования.Также выделено 720 млн рублей на завершение строительства восьмиэтажного акушерского корпуса Гусь-Хрустальной городской больницы и пятиэтажного акушерского корпуса Ковровской многопрофильной городской больницы №1. Корпус в Гусь-Хрустальном будет введен в эксплуатацию в 2019 году, а в Коврове – в 2020-м. Новые объекты здравоохранения будут отвечать всем современным лицензионным требованиям по профилю «акушерство-гинекология» и в конечном счете повысят эффективность работы региональной акушерско-гинекологической службы.Кроме того, из регионального бюджета направлено 91,5 млн рублей на строительство амбулатории и подстанции скорой медицинской помощи в селе Ляхи Меленковского района. Объекты будут введены в эксплуатацию уже в этом году. На возведение пристройки к лечебному корпусу Юрьев-Польской центральной районной больницы направлено 95,3 млн рублей. Более 20 млн рублей выделено на реконструкцию Владимирского специализированного дома ребенка. На приобретение оборудования для выхаживания недоношенных и новорожденных Областного перинатального центра и Областной детской клинической больницы предназначены 100 млн рублей.На проведение капитальных ремонтов детских поликлиник в Вязниках, Собинке и Струнино направлено более 70 млн рублей. В Струнино также запланирован капремонт зданий больничного городка стоимостью более 29 млн рублей. Начались ремонтные работы фасада Суздальской районной больницы и инженерных коммуникаций здания Владимирского базового медицинского колледжа на улице Диктора Левитана областного центра.Кроме того, в 2018 году на развитие системы здравоохранения Владимирская область дополнительно получит из резервного фонда Президента РФ почти 180 млн рублей. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы детских учреждений здравоохранения и на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности.В частности, на развитие детских учреждений здравоохранения из федерального бюджета выделено 106,6 млн рублей. На эти средства будут приобретены цифровые рентгенодиагностические комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование.Ещё 49,4 млн. рублей выделено на развитие сельского здравоохранения – на приобретение передвижных медицинских комплексов, которые будут обслуживать жителей населённых пунктов с численностью населения до 100 человек. Кроме того, 23,5 млн. рублей выделено на модульные ФАПы и сельские амбулатории для населенных пунктов, где проживает от 101 до 2 тысяч человек. На эти средства планируется приобрести 3 ФАПа и 1 амбулаторию.