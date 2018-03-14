Североатлантический альянс призвал Россию ответить на вопросы Великобритании и предоставить Организации по запрещению химического оружия все данные по проекту Новичок. Соответствующее заявление НАТО распространила после консультаций с Лондоном.

Североатлантический альянс призвал Россию ответить на вопросы Великобритании и предоставить Организации по запрещению химического оружия все данные по проекту "Новичок". Соответствующее заявление НАТО распространила после консультации с Лондоном.Специалисты альянса согласились с выводами британских спецслужб и пообещали помочь им в расследовании применения химического оружия в столице Туманного Альбиона. Тем более что этот инцидент, по мнению НАТО, нарушает все международные нормы и соглашения.Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта этого года. Их нашли в одном из торговых центров лондонского района Солсбери. Сейчас оба находятся в коме. Как считает один из возможных разработчиков нервно-паралитического вещества Вил Мирзаянов, шансов на выживание и полное восстановление у пострадавших нет. "Новичок" в десять раз токсичнее любого подобного яда.