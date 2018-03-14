Физиолог
Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), понял, как
бороться со старческой немощью. Единственный эффективный способ – это упражнения,
повышающие выносливость.
Физиолог
Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), понял, как
бороться со старческой немощью. Единственный эффективный способ – это упражнения,
повышающие выносливость.
Вместе
со своей командой он проанализировал клеточный метаболизм у мужчин в
возрасте от 20 до 70 лет. В ходе биопсии они изъяли образцы клеток мышечной ткани и
добавили к ним аденозиндифосфат (АДФ). В ходе наблюдения специалисты заметили
рост концентрации активных форм кислорода (АФК), включающих повреждающие клетки
радикалы.
Оказалось, что по мере старения в клетках
происходит 10-кратное снижение чувствительности к аденозиндифосфату (АДФ) —
молекуле, из которой образуется АТФ в процессе дыхания.
Именно
активные формы кислорода виновны в развитии возрастной атрофии мышц. При этом
интенсивные силовые упражнения, например, жим ногами и нагрузки на верхнюю
часть тела, не уменьшали содержание в клетках активного кислорода даже через 12
недель. Поэтому исследователи порекомендовали
уделять время аэробным упражнениям, в том числе кататься на велосипеде и
заниматься плаванием.
Добавим, что существует четыре
вида упражнений на выносливость: аэробные нагрузки, которые помогают укрепить
сердце и сосуды, избавиться от лишнего веса, при этом сохраняя мышцы и улучшая
работу легочной системы. К ним относятся бег и плавание. Скоростные тренировки – направлены на повторение упражнений с максимальной скоростью. Круговые занятия -их можно проводить на одном месте, не выходя из дома. Это означает, что цикл из
серии упражнений повторяется несколько раз. Специалисты советуют
делать по четыре-восемь циклов за одну тренировку. При этом постоянно сокращать
время,
тем самым увеличивая интенсивность. И специальные тренировки – имеют своей целью
развить выносливость определенной мышечной группы. Как правило, такие занятия
проводятся для спортсменов, которые занимаются каким-то видом спорта, где нужна
сила и неутомимость в конкретной части тела.