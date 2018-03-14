Физиолог Грэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), понял, как бороться со старческой немощью. Единственный эффективный способ – это упражнения, повышающие выносливость.

ФизиологГрэхем Холлоуэй из Гуэлфского университета (Онтарио, Канада), понял, какбороться со старческой немощью. Единственный эффективный способ – это упражнения,повышающие выносливость.Вместесо своей командой он проанализировал клеточный метаболизм у мужчин ввозрасте от 20 до 70 лет. В ходе биопсии они изъяли образцы клеток мышечной ткани идобавили к ним аденозиндифосфат (АДФ). В ходе наблюдения специалисты заметилирост концентрации активных форм кислорода (АФК), включающих повреждающие клеткирадикалы.Оказалось, что по мере старения в клеткахпроисходит 10-кратное снижение чувствительности к аденозиндифосфату (АДФ) —молекуле, из которой образуется АТФ в процессе дыхания.Именноактивные формы кислорода виновны в развитии возрастной атрофии мышц. При этоминтенсивные силовые упражнения, например, жим ногами и нагрузки на верхнюючасть тела, не уменьшали содержание в клетках активного кислорода даже через 12недель. Поэтому исследователи порекомендовалиуделять время аэробным упражнениям, в том числе кататься на велосипеде изаниматься плаванием.Добавим, что существует четыревида упражнений на выносливость: аэробные нагрузки, которые помогают укрепитьсердце и сосуды, избавиться от лишнего веса, при этом сохраняя мышцы и улучшаяработу легочной системы. К ним относятся бег и плавание. Скоростные тренировки – направлены на повторение упражнений с максимальной скоростью. Круговые занятия -их можно проводить на одном месте, не выходя из дома. Это означает, что цикл изсерии упражнений повторяется несколько раз. Специалисты советуютделать по четыре-восемь циклов за одну тренировку. При этом постоянно сокращатьвремя,тем самым увеличивая интенсивность. И специальные тренировки – имеют своей цельюразвить выносливость определенной мышечной группы. Как правило, такие занятияпроводятся для спортсменов, которые занимаются каким-то видом спорта, где нужнасила и неутомимость в конкретной части тела.