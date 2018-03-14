В России начнут постепенно повышать пенсионный возраст. Сценарий экономического развития страны на 2018–2021 годы подготовили эксперты Внешэкономбанка.

В России начнут постепенно повышать пенсионный возраст.Сценарий экономического развития страны на 2018–2021 годы подготовили эксперты Внешэкономбанка.Старт пенсионной реформы эксперты ВЭБ назначили на 2020 год.По плану, возраст выхода россиян на пенсию будет повышаться постепенно – наполгода ежегодно.Ранее доклад о необходимости повышения пенсионного возрастапредставили специалисты РАНХиГС. Они уверены, что отказ от реформированияпенсионной системы приведет к падению размера реальных пенсий, повышениюналоговой нагрузки на работающих россиян и бизнес, а также увеличению расходовфедерального бюджета.Недавно бывший министр финансов, глава совета Центрастратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что повышение пенсионноговозраста в России неизбежно. Он привел расчеты Международной организации труда,согласно которым размер пенсии должен составлять минимум 40% от величиныпрежнего заработка пенсионера. Тогда как в России пенсия достигает лишь третиразмера заработной платы.Тем временем в Совете Федерации выкладки экспертов ВЭБназвали "самотворчеством". Это очередной прогноз группы экономистов,которые могли учесть план экс-министра финансов Кудрина, заявил журналистам главасоциального комитета Совфеда Валерий Рязанский.По словам сенатора, экономическая эффективность от повышенияпенсионного возраста ничтожна. Сейчас этот вопрос не обсуждается ни вправительстве, ни в Госдуме, ни в Совете Федерации. Никаких указаний на этотсчет не поступало, да и президент России в своем послании такого не говорил, приводитслова Рязанского РИА Новости.