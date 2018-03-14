Фонд Президентских грантов объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Фонд Президентских грантов объявляет о проведении конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В 2018 году Фондом будет проведено два конкурса, по результатам которых будут выделены гранты некоммерческим неправительственным организациям на реализацию проектов по 13 направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31 (1) Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
- поддержка проектов в области культуры и искусства;
- выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества.
Приём заявок на первый конкурс проводится до 26 марта 2018 года. Заявки формируются и представляются в электронной форме на сайте .
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 1 июня 2018 года.