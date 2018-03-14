АвтоВАЗ продолжает развивать проект абсолютно новой Нивы. Ранее стало известно, что преемник Lada 4x4 поделит основу с Renault Duster и станет больше кроссовером, чем внедорожником. Тревогу у фанатов вызывает и возможная смена стиля, но завод обещает сохранить в новинке черты предшественника.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-novoj-lada-4x4-obeshhayut-soxranit-znakomyj-vid.html" target="_blank">Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид</a> - АвтоВАЗ продолжает развивать проект абсолютно новой Нивы. Ранее стало известно, что преемник Lada 4x4 поделит основу с Renault Duster и станет больше кроссовером, чем внедорожником. Тревогу у фанатов вызывает и возможная смена стиля, но завод обещает сохранить в новинке черты предшественника.
[url=http://33live.ru/novosti/14-03-2018-novoj-lada-4x4-obeshhayut-soxranit-znakomyj-vid.html]Новой Lada 4x4 обещают сохранить знакомый вид[/url] - АвтоВАЗ продолжает развивать проект абсолютно новой Нивы. Ранее стало известно, что преемник Lada 4x4 поделит основу с Renault Duster и станет больше кроссовером, чем внедорожником. Тревогу у фанатов вызывает и возможная смена стиля, но завод обещает сохранить в новинке черты предшественника.