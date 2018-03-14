АвтоВАЗ продолжает развивать проект абсолютно новой Нивы. Ранее стало известно, что преемник Lada 4x4 поделит основу с Renault Duster и станет больше кроссовером, чем внедорожником. Тревогу у фанатов вызывает и возможная смена стиля, но завод обещает сохранить в новинке черты предшественника.

АвтоВАЗ продолжает развивать проект абсолютно новой "Нивы". Ранее стало известно, что преемник Lada 4x4 поделит основу с Renault Duster и станет больше кроссовером, чем внедорожником. Тревогу у фанатов вызывает и возможная смена стиля, но завод обещает сохранить в новинке черты предшественника.