О проектах и достижениях в фотографиях. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта открыли необычные выставки в нескольких городах области. Экспозиции демонстрируют, каких изменений удалось добиться совместными усилиями общественников и жителей разных населённых пунктов 33-го региона за последние несколько лет. На презентации выставки во Владимире побывали мои коллеги.
14.03.2018
О проектах и достижениях в фотографиях. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта открыли необычные выставки в нескольких городах области. Экспозиции демонстрируют, каких изменений удалось добиться совместными усилиями общественников и жителей разных населённых пунктов 33-го региона за последние несколько лет. На презентации выставки во Владимире побывали мои коллеги.