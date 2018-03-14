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<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-ob-uspexax-v-fotografiyax.html" target="_blank">Об успехах - в фотографиях</a> - О проектах и достижениях в фотографиях. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта открыли необычные выставки в нескольких городах области. Экспозиции демонстрируют, каких изменений удалось добиться совместными усилиями общественников и жителей разных населённых пунктов 33-го региона за последние несколько лет. На презентации выставки во Владимире побывали мои коллеги.