Два человека пострадали в результате взрыва в салоне загоревшейся в центре Челябинска легковушки. Во время громкого хлопка рядом находились двое пожарных, которых накрыло огненной волной. Очевидец снял на видео момент взрыва.

Два человека пострадали в результате взрыва в салоне загоревшейся в центре Челябинска легковушки. Во время громкого хлопка рядом находились двое пожарных, которых накрыло огненной волной. Очевидец снял на видео момент взрыва.Hyundai Solaris вспыхнул около 7 часов утра по местному времени, когда его владелец прогревал двигатель. Когда на место прибыли пожарные, произошел взрыв установленного в багажнике 40-литрового газового баллона."Зацепило пожарных — один продолжить работу, его напарник ходил рядом, брал снег", — отметил автор ролика.Залитая пеной машина спустя пару минут вспыхнула повторно — начали гореть фары, после чего огонь перебросился на двигатель. В результате легковушка, как можно судить по кадрам, выгорела полностью.Пожарные к медикам не обращались, зато помощь потребовалась водителю и пассажиру Hyundai, у которых диагностированы легкие ожоги.