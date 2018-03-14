Настоящее нашествие НЛО отмечается в США, судя по их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в
Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.
Настоящее нашествие НЛО отмечается в США, судя по их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в
Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.
На сей раз предметом изучения для представителей неземной
цивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре в
небе завис огромный летательный аппарат.
Объект, паривший над трассой, заметили
автомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, вид которого
соответствовал классическим представлениям об НЛО. Он медленно
двигался из стороны в сторону, изучая местность.
Видео собрало в интернете множество комментариев. Скептики
утверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажем
пока не высказали свое мнение.
В свою очередь авторы записи решили подогреть интерес и опубликовали еще одно видео. Тот же инцидент, но с другого
ракурса. Уфологи пока чешут затылки.