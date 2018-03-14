Настоящее нашествие НЛО отмечается в США, судя по их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.

Настоящее нашествие НЛО отмечается в США, судя по их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован вБостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.На сей раз предметом изучения для представителей неземнойцивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре внебе завис огромный летательный аппарат.Объект, паривший над трассой, заметилиавтомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, вид которогосоответствовал классическим представлениям об НЛО. Он медленнодвигался из стороны в сторону, изучая местность.Видео собрало в интернете множество комментариев. Скептикиутверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажемпока не высказали свое мнение.В свою очередь авторы записи решили подогреть интерес и опубликовали еще одно видео. Тот же инцидент, но с другогоракурса. Уфологи пока чешут затылки.