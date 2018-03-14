Настоящее нашествие НЛО отмечается в США – если судить по тому их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.

Настоящее нашествие НЛО отмечается в США – если судить потому их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован вБостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.На сей раз предметом изучения для представителей неземнойцивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре внебе завис огромный летательный аппарат.Странный объект, плывущий в воздухе над трассой, заметилиавтомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, внешний вид которогосоответствовал классическим представлениям об НЛО. Объект медленнодвигался из стороны в сторону, изучая местность.Видео собрало в сети множество комментариев. Скептикиутверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажемпока воздерживаются высказывать свое мнение.Ну а авторы видео решили подогреть интерес любителейнепознанного – и опубликовали еще один ролик. Тот же инцидент – но с другогоракурса. Уфологи пока чешут в затылке.