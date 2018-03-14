Настоящее нашествие НЛО отмечается в США – если судить по
тому их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в
Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.
Настоящее нашествие НЛО отмечается в США – если судить по
тому их количеству, которое попадает на видео. Очередной визит зафиксирован в
Бостоне, который, видимо, стал Меккой для инопланетян.
На сей раз предметом изучения для представителей неземной
цивилизации стала погода. Над Бостоном разразилась снежная буря, а вскоре в
небе завис огромный летательный аппарат.
Странный объект, плывущий в воздухе над трассой, заметили
автомобилисты. Это был корабль внушительных размеров, внешний вид которого
соответствовал классическим представлениям об НЛО. Объект медленно
двигался из стороны в сторону, изучая местность.
Видео собрало в сети множество комментариев. Скептики
утверждают, что ролик – подделка. Закаленные в сетевых боях уфологи со стажем
пока воздерживаются высказывать свое мнение.
Ну а авторы видео решили подогреть интерес любителей
непознанного – и опубликовали еще один ролик. Тот же инцидент – но с другого
ракурса. Уфологи пока чешут в затылке.