Инициатива Дональда Трампа по созданию космических войск в США – логичное продолжение нынешней американской политики, считают эксперты. Этого следовало ожидать после заявлений Пентагона о российской угрозе из космоса.

Инициатива Дональда Трампа по созданию космических войск вСША – логичное продолжение нынешней американской политики, считают эксперты. Этогоследовало ожидать после заявлений Пентагона о "российской угрозе" изкосмоса.Вашингтон в своем репертуаре. Россия еще в 2011 годупредлагала США договориться о демилитаризации космоса, однако ответа отамериканцев не последовало. Теперь же они заявляют, что у Москвы есть некоеоружие, действующее из безвоздушного пространства. Однако никакихдоказательств, по традиции, не приводит."Единственное, что является фактором наличия военногоприсутствия в космосе – это спутники-разведчики. Они есть у нас, у США, уКитая. Это важная система по предупреждению ракетных нападений, это спутникиоптико-электронной разведки, которые контролируют то, что происходит на земле.И спутники радиотехнической разведки, которые контролируют средства связи",– отметил военный эксперт Алексей Леонков. Как отметил эксперт, у США естькосмические системы Falcon HTV и AHW, а также авиационно-космическая системаX-37B, которая выводится в космос с помощью ракеты с Atlas 5.Эксперт считает, что побудила американского президента кподобным заявлениям демонстрация новыхвидов вооружений во время послания президента Владимира Путина Федеральномусобранию. Коллеги Леонкова также придерживаются мнения, что инициатива Трампа -попытка хоть чем-то ответить на презентацию нового российского оружия."Я думаю, это попытка ответного шага на ту презентацию,которую сделал Путин, с целью сдерживания. Трамп пытается показать мировомусообществу, что Америка тоже идет в ногу со временем", – цитирует RT зампредседателякомитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина. В то же время,отмечает парламентарий, это просто попытка выдать желаемое за действительное.На самом деле США еще далеко до космических войск и войн.