Инициатива Дональда Трампа по созданию космических войск в
США – логичное продолжение нынешней американской политики, считают эксперты. Этого
следовало ожидать после заявлений Пентагона о российской угрозе из
космоса.
Инициатива Дональда Трампа по созданию космических войск в
США – логичное продолжение нынешней американской политики, считают эксперты. Этого
следовало ожидать после заявлений Пентагона о "российской угрозе" из
космоса.
Вашингтон в своем репертуаре. Россия еще в 2011 году
предлагала США договориться о демилитаризации космоса, однако ответа от
американцев не последовало. Теперь же они заявляют, что у Москвы есть некое
оружие, действующее из безвоздушного пространства. Однако никаких
доказательств, по традиции, не приводит.
"Единственное, что является фактором наличия военного
присутствия в космосе – это спутники-разведчики. Они есть у нас, у США, у
Китая. Это важная система по предупреждению ракетных нападений, это спутники
оптико-электронной разведки, которые контролируют то, что происходит на земле.
И спутники радиотехнической разведки, которые контролируют средства связи",
– отметил военный эксперт Алексей Леонков. Как отметил эксперт, у США есть
космические системы Falcon HTV и AHW, а также авиационно-космическая система
X-37B, которая выводится в космос с помощью ракеты с Atlas 5.
Эксперт считает, что побудила американского президента к
подобным заявлениям демонстрация новых
видов вооружений во время послания президента Владимира Путина Федеральному
собранию. Коллеги Леонкова также придерживаются мнения, что инициатива Трампа -
попытка хоть чем-то ответить на презентацию нового российского оружия.
"Я думаю, это попытка ответного шага на ту презентацию,
которую сделал Путин, с целью сдерживания. Трамп пытается показать мировому
сообществу, что Америка тоже идет в ногу со временем", – цитирует RT зампредседателя
комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина. В то же время,
отмечает парламентарий, это просто попытка выдать желаемое за действительное.
На самом деле США еще далеко до космических войск и войн.