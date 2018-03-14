Очевидец запечатлел последствия аварии с участием трактора и электрички в Москве. Инцидент произошел в среду, 14 марта на Ярославском направлении Московской железной дороги. Кроме водителя строительной техники никто не пострадал.

В сети размещены кадры, запечатлевшие последствия столкновения экскаватора и электропоезда, произошедшего в среду, 14 марта, между станциями Яуза и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги.На записи виден поврежденный вагон электрички, перевернутый трактор и лежащий рядом с поврежденной машиной мужчина, который и управлял строительной техникой в момент аварии.По предварительной информации, "трактор перевозил плиту на месте проводимых работ, при повороте она оказалась в габарите следования электропоезда, и он ударил плитой по электричке", сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Водитель получил травмы, кроме него никто не пострадал.Сведения о том, что экскаватор упал на электропоезд с моста, тиражировавшиеся некоторыми СМИ, пока не нашли подтверждения.