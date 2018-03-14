На Парлимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане продолжается турнир по керлингу на колясках среди смешанных команд. 14 марта российские керлингисты проиграли сборной Канады со счетом 4:5.

На Парлимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане продолжается турнир по керлингу на колясках среди смешанных команд. 14 марта российские керлингисты проиграли сборной Канады со счетом 4:5.В турнирной таблице российская команда делит шестое место со сборной Норвегии. В следующем матче позже 14 марта россияне сыграют с командой Китая.