Российский горнолыжник Алексей Бугаев на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане занял второе место в гигантском слаломе в классе стоя. Для него эта медаль стала второй на Паралимпиаде.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане занял второе место в гигантском слаломе в классе "стоя". Для него эта медаль стала второй на Паралимпиаде.Всего 14 марта российские спортсмены завоевали четыре медали. Три из этих наград добыты в лыжных спринтерских гонках. Анна Миленина взяла золото в классе "стоя", Михалина Лысова — серебро в забеге спортсменок с нарушением зрения, Марта Зайнуллина – бронзу в классе "сидя".Всего в активе российской команды стало 17 медалей — шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Российская команда занимает второе место в медальном зачете. Лидирует команда США (8-7-6), третьей идет сборная Словакии (6-2-1).