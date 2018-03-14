Камера мобильного телефона и сделанная запись стали причиной стычки пассажира с молодой сотрудницей Мосгортранса, которая удостоила попутчика неожиданным вниманием. Завершилась встреча руганью, рукоприкладством и угрозами обратиться в полицию.

Камера мобильного телефона и сделанная запись стали причиной стычки пассажира с молодой сотрудницей "Мосгортранса", которая удостоила попутчика неожиданным вниманием. Завершилась встреча руганью, рукоприкладством и угрозами обратиться в полицию."Одна из контролёров спросила у меня билет, я его предъявил. Потом девушка в форме контролёра "Мосгортранса", которая уже подходила ко мне ранее с разными странными просьбами и вопросами, не касающимися проверки билета, села напротив меня, хотя в салоне больше половины мест было свободно. Она сразу же потребовала убрать телефон", — поведал Максим Тарасов об инциденте, произошедшем вечером 13 марта в трамвае №15 на северо-западе столицы.Молодой человек не только не стал прекращать съемку, но и попросил ревизора предъявить удостоверение, однако заветной "корочки" так и не увидел. Когда он отправился в "хвост" состава, девушка, чей рабочий день, как она сама утверждала, закончен, проследовала за ним."Она зачем-то стала меня преследовать, встала в дверях, а после выхода на улицу схватила за рюкзак и стала требовать удалить видео, неоднократно вырывала из рук телефон и роняла на асфальт. Взамен я вытащил из её сумки видеорегистратор и положил к себе в карман, обещая вернуть, как только уберёт свои руки от моих вещей, рюкзака и одежды", — рассказал Максим.В ответ он услышал массу нелестных отзывов о своей персоне и угрозы довести дело до судебного разбирательства. Более того, контролер настаивала на том, что пассажир ударил ее по лицу (в смонтированном ролике этого момента не было). Не исключено, что выяснение отношений на улице Исаковского затянулось бы на несколько часов, но тут к остановке подошел "спасительный" трамвай. Вагоновожатая и другие пассажиры встали на сторону контролера, которая требовала, чтобы умыкнувший видеорегистратор пассажир проследовал за ней на конечную остановку, а оттуда — в полицию.Упорствовавший Максим положил регистратор на сидение, а сам ретировался под неодобрительные крики контролера. В полицию он обращаться не стал, как, судя по всему, и его противница.