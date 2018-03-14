В Сети вирусится видео, на котором девушка во весь голос распевается в вагоне. Барышня думала, что ее никто не слышит, но это оказалось
не так.
В Сети вирусится видео, на котором девушка во весь голос распевается в вагоне. Барышня думала, что ее никто не слышит, но это оказалось
не так.
Войдя в состав Стиви Шэйл очень обрадовалась уединенной поездке, включила фронтальную камеру своего смартфона и заголосила на
английском: "Здесь только я, и только я, и никто не занял место. Присяду на
сиденье, ведь здесь только я". Через 40 секунд сольного исполнения, она
заметила сонного мужчину в углу. Осознав неловкость ситуации, Стиви начала
смеяться и, продолжая снимать, выбежала из вагона. Ролик опубликовал твиттере ее
друг, за четыре дня запись посмотрели около трех миллионов раз.