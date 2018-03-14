В Сети появилось видео страстного и драматического монолога мужчины в наручниках и за решеткой. Подвыпивший пассажир был задержан в московском метро и доставлен в отдел полиции. Там мужчина и устроил театр одного актера, выступив с монологом, в котором утверждает: он все понял, раскаялся, начал испытывать теплые чувства к сотрудникам полиции, а к любимой Леночке пойдет пешком вымаливать грехи, только бы его из кутузки поскорее выпустили.

В Сети появилось видео страстного и драматического диалога с явно душевным надрывом мужчины в наручниках и за решеткой. Как пишет телеграм-канал Mash, подвыпивший пассажир был задержан в московском метро и доставлен в отдел полиции.Там мужчина и устроил театр одного актера, выступив с монологом, в котором утверждает: он все понял, раскаялся, начал испытывать теплые чувства к сотрудникам полиции, а "к любимой Леночке" пойдет пешком вымаливать грехи, только бы его из кутузки поскорее выпустили."Буду идти, сколько бы ни пришлось. Пешком буду идти, пешком", — обещает дебошир через решетку обезьянника.