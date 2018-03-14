К пяти и четырем с половиной годам лишения свободы приговорил суд в Петербурге двух мужчин без определенного места жительства за избиение до смерти их товарища. Как признались сами подсудимые, они избили его во время распития алкоголя за то, что тот съел неположенную ему часть мандарина.

К пяти и четырем с половиной годам лишения свободы приговорил суд в Петербурге двух мужчин без определенного места жительства за избиение до смерти их товарища. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Северной столицы.По версии следствия, в феврале 2017 года трое лиц без определенного места жительства в помещении общественного туалета распивали алкоголь.Между ними произошел конфликт из-за мандарина. Как сообщили подсудимые, потерпевший съел неположенную ему часть фрукта.Собутыльники за это его жестоко избили, причинив многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. Подсудимые вину признали.