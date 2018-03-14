За подстрекательство к убийство – за решётку. Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор 39-летнему владимирцу Алексею Лившицу. Следователи доказали, что он сыграл ключевую роль в убийстве менеджера магазина «Двери» на Верхней Дуброве. Напомним, преступление произошло в январе прошлого года. Тогда исполнитель убийства Андрей Исаев под видом покупателя зашёл в магазин «Двери», и застрелил 33-летнего продавца.

14.03.2018За подстрекательство к убийство – за решётку. Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор 39-летнему владимирцу Алексею Лившицу. Следователи доказали, что он сыграл ключевую роль в убийстве менеджера магазина Двери на Верхней Дуброве. Напомним, преступление произошло в январе прошлого года. Тогда исполнитель убийства Андрей Исаев под видом покупателя зашёл в магазин Двери, и застрелил 33-летнего продавца. Выстрел был произведён сзади, в затылок, из огнестрельной ручки. С погибшим Исаев, который до этого провёл в местах лишения свободы в общей сложности 18 лет, был не знаком. Про него ему рассказал старый приятель Алексей Лившиц, у которого с менеджером магазина случился конфликт. После ссоры продавец не раз угрожал Лившицу расправой. Воспринимая угрозы всерьёз, он обратился за помощью к другу-уголовнику.