Раскаяние хулигана так впечатлило московских полицейских, что они предложили номинировать его на Оскар. Задержанный буян в участке произнес прочувствованный монолог.

Раскаяние хулигана так впечатлило московских полицейских,что они предложили номинировать его на "Оскар". Задержанный буян вучастке произнес прочувствованный монолог.Задержали мужчину за хулиганство, поведение его было крайнеагрессивным. Но когда хулиган попал в отделение, поведение изменилось, в немсразу проснулся артистический дар. Он слезно каялся и обещал больше никогда необижать людей – в том числе и полицейких."Ребята, у меня руки не поднимаются. Господи, помогите,ну вы же нормальные люди! У меня рука немеет. Ну подойди посмотри. Я большеникогда не обижу никого! Вас, сотрудников полиции, буду уважать. Буду говоритьтолько теплые и добрые слова о вашей службе нелегкой", – причиталприрожденный актер.Мужчина утверждал, что на него сошло озарение – он вдругпонял, что в полиции работают не "продажные сволочи", а порядочныеребята, которые защищают народ от преступности. "Ребята! Отпустите меня!",– просил скандалист.Хулиган решил заодно попросить прощения у некой Лены. Онобещал, если его отпустят, идти к ней пешком всю ночь – чтобы таким образомзамолить свои грехи, пишет Life.ru со ссылкой нателеграм-канал Mash.