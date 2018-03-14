Раскаяние хулигана так впечатлило московских полицейских,
что они предложили номинировать его на Оскар. Задержанный буян в
участке произнес прочувствованный монолог.
Раскаяние хулигана так впечатлило московских полицейских,
что они предложили номинировать его на "Оскар". Задержанный буян в
участке произнес прочувствованный монолог.
Задержали мужчину за хулиганство, поведение его было крайне
агрессивным. Но когда хулиган попал в отделение, поведение изменилось, в нем
сразу проснулся артистический дар. Он слезно каялся и обещал больше никогда не
обижать людей – в том числе и полицейких.
"Ребята, у меня руки не поднимаются. Господи, помогите,
ну вы же нормальные люди! У меня рука немеет. Ну подойди посмотри. Я больше
никогда не обижу никого! Вас, сотрудников полиции, буду уважать. Буду говорить
только теплые и добрые слова о вашей службе нелегкой", – причитал
прирожденный актер.
Мужчина утверждал, что на него сошло озарение – он вдруг
понял, что в полиции работают не "продажные сволочи", а порядочные
ребята, которые защищают народ от преступности. "Ребята! Отпустите меня!",
– просил скандалист.
Хулиган решил заодно попросить прощения у некой Лены. Он
обещал, если его отпустят, идти к ней пешком всю ночь – чтобы таким образом
замолить свои грехи, пишет Life.ru со ссылкой на
телеграм-канал Mash.