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<a href="http://33live.ru/novosti/14-03-2018-polovode-uzhe-blizko.html" target="_blank">Половодье уже близко</a> - К половодью начали готовиться ещё до потепления. В МЧС предупреждают о приближении опасного периода. В этом году половодье может принести серьёзные проблемы. Количество выпавшего снега сейчас превышает среднегодовые значения. Морозы мешают сугробам таять постепенно. И в случае резкого потепления разлив рек может оказаться довольно сильным. В этом случае, в зоне подтопления окажутся 22 населённых пункта области и около 6 тысяч человек. Спасатели уже начали оказывать помощь проблемным районам. Жителей там обеспечивают всем необходимым впрок, и сооружают переправы.