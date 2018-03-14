Порошенко просит Большую семерку не пускать
своих граждан в Крым. Украинский президент призвал страны G7 не признавать итогов президентских
выборов в России.
Порошенко просит "Большую семерку" не пускать
своих граждан в Крым. Украинский президент призвал страны G7 не признавать итогов президентских
выборов в России.
Петр Порошенко встретился с послами США, Японии, Германии,
Великобритании, Франции, Италии и Канады. Президент Украины поблагодарил их единую позицию по
статусу Крыма.
"Было бы критически важным для нас получить ваше твердое
заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму. Мы очень ценим
вашу твердую предварительную позицию", – заявил Порошенко.
Отдельно Порошенко обратился к главе представительства
Евросоюза на Украине Хью Мингарелли. Украинский президент особо благодарен
Евросоюзу за его "сильную позицию". 12 марта глава дипломатии
Евросоюза Федерика Могерини пообещала, что ЕС не будет признавать выборы в
Крыму.
Референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. По его результатам за присоединение к России отдали свои голоса 96% жителей Крыма и 95% проголосовавших в Севастополе.
Порошенко ранее объявил, что Киев введет санкции против
"лиц, которые будут причастны к организации незаконного выборного
процесса" на полуострове. Его вдохновил на это спецпредставитель госдепа
США по делам Украины Курт Волкер, который в конце февраля выступил за введение
персональных санкций за посещение Крыма.
На встрече с послами Петр Порошенко сообщил, что ожидает от "семерки"
и от ЕС поддержки и в этом вопросе. Особенно это касается представителей Франции,
Австрии и Финляндии. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим
гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов", – заявил украинский
президент. По его словам, это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму, передает РБК.