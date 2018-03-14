Порошенко просит Большую семерку не пускать своих граждан в Крым. Украинский президент призвал страны G7 не признавать итогов президентских выборов в России.

Порошенко просит "Большую семерку" не пускатьсвоих граждан в Крым. Украинский президент призвал страны G7 не признавать итогов президентскихвыборов в России.Петр Порошенко встретился с послами США, Японии, Германии,Великобритании, Франции, Италии и Канады. Президент Украины поблагодарил их единую позицию постатусу Крыма."Было бы критически важным для нас получить ваше твердоезаявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму. Мы очень ценимвашу твердую предварительную позицию", – заявил Порошенко.Отдельно Порошенко обратился к главе представительстваЕвросоюза на Украине Хью Мингарелли. Украинский президент особо благодаренЕвросоюзу за его "сильную позицию". 12 марта глава дипломатииЕвросоюза Федерика Могерини пообещала, что ЕС не будет признавать выборы вКрыму.Референдум о статусе Крыма и Севастополя состоялся 16 марта 2014 года. По его результатам за присоединение к России отдали свои голоса 96% жителей Крыма и 95% проголосовавших в Севастополе.Порошенко ранее объявил, что Киев введет санкции против"лиц, которые будут причастны к организации незаконного выборногопроцесса" на полуострове. Его вдохновил на это спецпредставитель госдепаСША по делам Украины Курт Волкер, который в конце февраля выступил за введениеперсональных санкций за посещение Крыма.На встрече с послами Петр Порошенко сообщил, что ожидает от "семерки"и от ЕС поддержки и в этом вопросе. Особенно это касается представителей Франции,Австрии и Финляндии. "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашимгражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов", – заявил украинскийпрезидент. По его словам, это может разрушить политику "единого голоса" по выборам в Крыму, передает РБК.