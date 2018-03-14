Настоящие побоище устроили посетители и сотрудники алматинского бара Пинта. Во время противостояния мужчины активно использовали попавшуюся под руку мебель. Инцидент сняли на видео.

Официанты и подвыпившие посетители устроили массовую драку в алматинском заведении под названием "Пинта". Разъяренные мужчины избивали друг друга в основном стульями, периодически переключаясь на рукопашную. Все случившееся сняли более миролюбивые очевидцы и камеры наблюдения.Инцидент произошел около 01:30 в пятницу, 9 марта. Сначала драка завязалась между повздорившими отдыхающими, затем в нее вмешались официанты.На кадрах видно, как рассвирепевшие мужчины избивают друг друга. Причем агрессоры активно используют для этого попавшуюся под руку мебель.Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы, в данный момент полицейские проводят досудебное расследование, которое позволит точно установить все обстоятельства произошедшего.На сегодняшний день известно, что никто из участников драки за медпомощью не обращался.