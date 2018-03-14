На днях Мария Аронова отметила день рождения. Однако оказалось, что у артистки есть еще один повод для радости – она вышла замуж.

На днях Мария Аронова отметила день рождения. Однако оказалось, что у артистки есть еще один повод для радости – она вышла замуж.Журналисты узнали о свадьбе Марии Ароновой и ее возлюбленного Евгения Фомина благодаря фотографиям из Сети. На снимках 46-летняя артистка запечатлена в ресторане, где, по всей видимости, справляла торжество в компании друзей и близких. Так, присутствовал сын Марии Ароновой от первого брака 23-летний Владислав с супругой.Также среди гостей был и актер Михаил Полицеймако. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный артист опубликовал фотографию молодоженов, стоящих перед свадебным тортом. "#нашилюбимки#машаиженя#молодожены#" – написал Полицеймако. Подписчики рассыпались в комплиментах и поздравлениях паре."Счастья и любви вашей замечательной семье!!!! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Любви и счастья прекрасной паре!!!!", "Желаю от всей души женского счастья!!!", "Счастья в любви на долгие лета!", "Как прекрасно! Храни Господь любовь и семью!🙏", "Ой! Аронова красотулька!!! Счастья отрадного, здоровья виноградного. 😘😘😘", "Ура!!! Совет да любовь))))) Обожаемая Аронова! Обожаемая!!!" – написали пользователи Сети.Мария Аронова и Евгений Фомин вместе уже 20 лет и то обстоятельство, что между ними разница в 15 лет, их не смущает. "Женя появился в период одиночества и безденежья. Тогда я вообще не знала, что мне делать: мамы не стало, папа женился, с мужем я разошлась и осталась с четырехлетним малышом на руках. И вот появился человек, который подвозил меня домой, привозил продукты. Как-то я проснулась, открыла дверь и увидела флакон моих любимых духов. Он ухаживал красиво, а когда я попала в беду, то почему-то позвонила именно ему. И так пошло-поехало", – в недавнем интервью рассказывала Аронова.Ранее в Сети появилась информация о том, будто актриса страдает от онкологического заболевания и в срочном порядке проходит курс лечения от страшной болезни. Причиной появления слухов стало обращение Марии в столичную клинику с жалобами на сильную головную боль. Вскоре Аронова прокомментировала эти слухи. Актриса заверила, что с ней все в порядке. "Себя надо успокаивать только одним. До тех пор, пока пишут, значит, ты интересен и тебя любят. Со мной все прекрасно, и это гадкие, отвратительные слухи, которые распущены", – в интервью Борису Корчевникову сообщила артистка.