В деревне Тургенево сегодня состоялся торжественный пуск газа на введенном в эксплуатацию межпоселковом газопроводе.

В деревне Тургенево Меленковского района сегодня состоялся торжественный пуск газа на введенном в эксплуатацию межпоселковом газопроводе, построенном в рамках региональной программы газификации, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Владимир».Для газификации деревень Савково, Адино, Тургенево Меленковского района специалисты компании построили газопровод высокого давления протяженностью около 15 км с одним блочным и тремя шкафными газорегуляторными пунктами. Также построено более 24 км распределительных сетей.Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода позволит обеспечить природным газом 715 домовладений. На данный момент к приему газа уже подготовлено 542 домовладения.Также на отопление природным газом в данных населенных пунктах планируется перевести 18 социальных объектов, среди которых дом милосердия, амбулатория, школа, детский сад, 3 дома культуры и 2 почтовых отделения.