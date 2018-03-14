Президент России Владимир Путин прибыл на строящийся Крымский мост. Глава государства проверит, как идет сооружение и пообщается со строителями.

Президент России Владимир Путин прибыл на строящийся Крымский мост. Как сообщает ТАСС, глава государства проверит, как идет сооружение и пообщается со строителями.Выступая ранее с Посланием к Федеральному Собранию, Путин заявил, что после открытия движения по Крымскому мосту регион получит толчок для развития.Мост соединит полуостров с остальной территорией России. Его строительство началось в феврале 2016 года. Мост через Керченский пролив состоит из двух частей: автомобильной с четырьмя полосами движения и железнодорожной с двумя колеями путей. Они расположены параллельно и строятся одновременно. Автомобильная часть будет готова в декабре нынешнего года, железнодорожная — через год. Пропускная способность Крымского моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов в год.Крымский мост станет самым протяженным мостом в России и в Европе. Он строится в рекордные сроки, общая стоимость проекта составляет более 227 миллиардов рублей. В его строительстве задействованы более 10 тысяч человек.16 марта 2014 года в Крыму пошел референдум. За воссоединение с Россией проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России.