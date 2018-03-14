В Сети появилась
информация о том, что певица и телеведущая опозорилась во время тура по
Дальнему Востоку. По слухам, Ольга Бузова хулиганила
в поезде.
В Сети появилась
информация о том, что певица и телеведущая опозорилась во время тура по
Дальнему Востоку. По слухам, Ольга Бузова хулиганила
в поезде.
Ведущая телепроекта "Дом 2" недавно вернулась из тура по
Дальнему Востоку, где в число городов, которые звезда посетила с концертами,
вошли Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Кроме того, из-за плохих погодных
условий Ольге пришлось отменить свое выступление в Южно-Сахалинске.
Вояж оказался для Бузовой
злополучным. Во время одного из выступлений девушка нанесла себе травму в
попытке выполнить танцевальное па. Не рассчитав силы, она подвернула колено. Но
этим неприятности у знаменитости не закончились.
Согласно слухам, Ольга
устроила отвратительный концерт в поезде во время переезда из одного города в
другой, сообщает сайт Life-dom2.su. Пьяная звезда вела себя в вагоне-ресторане настолько
вызывающе, что ее просто вынуждены были выгнать оттуда в свое купе. Туда девушка
и отправилась в окружении своей команды, предварительно вооружившись алкоголем.
"Если бы это
случилось в самолете, ее бы арестовали, а в поезде всего лишь в купе
отправили", "Отвратительное поведение" - поделились
своим мнением поклонники телепроекта "Дом-2".
Ранее партия
ветеранов России предложила выдвинуть Ольгу Бузову в качестве кандидата в мэры Москвы
на предстоящих в сентябре этого года выборах. Председатель партии
Ильдар Резяпов объяснил, что такой выбор был сделан неслучайно. Он уверен, что
представительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяют
вниманием.
Резяпов напомнил, что Бузова
родом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, а
университет – с красным дипломом. Также политик добавил, что девушка имеет
большой опыт публичной деятельности в разных направлениях.