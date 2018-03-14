В Сети появилась информация о том, что певица и телеведущая опозорилась во время тура по Дальнему Востоку. По слухам, Ольга Бузова хулиганила в поезде.

В Сети появиласьинформация о том, что певица и телеведущая опозорилась во время тура поДальнему Востоку. По слухам, Ольга Бузова хулиганилав поезде.Ведущая телепроекта "Дом 2" недавно вернулась из тура поДальнему Востоку, где в число городов, которые звезда посетила с концертами,вошли Благовещенск, Владивосток и Хабаровск. Кроме того, из-за плохих погодныхусловий Ольге пришлось отменить свое выступление в Южно-Сахалинске.Вояж оказался для Бузовойзлополучным. Во время одного из выступлений девушка нанесла себе травму впопытке выполнить танцевальное па. Не рассчитав силы, она подвернула колено. Ноэтим неприятности у знаменитости не закончились.Согласно слухам, Ольгаустроила отвратительный концерт в поезде во время переезда из одного города вдругой, сообщает сайт Life-dom2.su. Пьяная звезда вела себя в вагоне-ресторане настольковызывающе, что ее просто вынуждены были выгнать оттуда в свое купе. Туда девушкаи отправилась в окружении своей команды, предварительно вооружившись алкоголем."Если бы этослучилось в самолете, ее бы арестовали, а в поезде всего лишь в купеотправили", "Отвратительное поведение" - поделилисьсвоим мнением поклонники телепроекта "Дом-2".Ранее партияветеранов России предложила выдвинуть Ольгу Бузову в качестве кандидата в мэры Москвына предстоящих в сентябре этого года выборах. Председатель партииИльдар Резяпов объяснил, что такой выбор был сделан неслучайно. Он уверен, чтопредставительниц прекрасного пола в российской политике незаслуженно обделяютвниманием.Резяпов напомнил, что Бузовародом из семьи военнослужащих, окончила школу с серебряной медалью, ауниверситет – с красным дипломом. Также политик добавил, что девушка имеетбольшой опыт публичной деятельности в разных направлениях.