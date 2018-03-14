В социальные сети попало видео, на котором один из жильцов многоквартирного дома разрезает болгаркой автомобиль жигули. По словам мужчины, эта машина уже который год мешает ему нормально припарковаться.

В социальные сетипопало видео, на котором один из жильцов многоквартирного дома разрезаетболгаркой автомобиль "жигули". По словам мужчины, эта машина ужекоторый год мешает ему нормально припарковаться.На кадрах видно, как свидетельпроисшествия подошел к человеку и спросил, зачем он отрезает от автомобиля заднюючасть. Тот ответил, что владелец "жигулей" постоянно паркуетсяподобным образом, чем попросту мешает заехать остальным.Откинув фрагментбагажника в сторону, мужчина спокойно поставил автомобиль на своё законное место.Видео уже успело стать вирусным.