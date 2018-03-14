Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона из-за разногласий по иранской сделке. Американский президент заявил, что глава Госдепа занимал по этому вопросу не достаточно жесткую позицию. Новым руководителем внешнеполитического ведомства должен стать теперь уже бывший директор ЦРУ Помпео.

Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона из-за разногласий по "иранской сделке". Американский президент заявил, что глава Госдепа занимал по этому вопросу не достаточно жесткую позицию. Новым руководителем внешнеполитического ведомства должен стать теперь уже бывший директор ЦРУ Помпео. У некоторых членов Конгресса есть вопросы и к нему, и к его преемнице.Rexit — как уже обыгрывает американская пресса увольнение Рекса Тиллерсона, используя его имя, был молниеносным, но на посту он еще задержится. Полномочия госсекретаря, как рассказал он сам, истекут только в полночь 31 марта.Впрочем, разговор с прессой из-за этой трибуны для Тиллерсона, вероятно, — последний. Обвинять Трампа, с которым не сработался, он не стал. Решил сосредоточиться на успехах американской дипломатии. Вернее на том, что он ими считает."С нашими партнерами мы усилили давление на КНДР до такой степени, до которой никто не ожидал. В Сирии мы добились важного перемирия и стабилизации, что уже спасло тысячи жизней. Там еще еще многое предстоит сделать в плане достижения мира", — заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.Уходя, Тиллерсон перекрестился, словно и правда сбросил с плеч тяжкий груз. До утверждения сменщика Майка Помпео нести его придется заместителю-Джону Салливану. Ему он передал все дела.Другой заместитель Стив Голдстейн отправляется вслед за шефом за излишнюю говорливость по поводу причин его отставки. Однако и с новыми назначенцами могут возникнуть проблемы. Темным прошлым предложенной Трампом на пост главы ЦРУ Джины Хаспел многие уже обеспокоены. Хаспел руководила Национальной секретной службой и, возможно, была причастна к пыткам в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, где содержали подозреваемых в связях с террористами.Вот мнение представитель HRW в Вашингтоне Сары Маргон. "Вызывает глубокую обеспокоенность то, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатами на две ключевые должности, влияющие на репутацию США в мире, двух человек, которые поддерживали пытки. Сенат должен отвергнуть обе кандидатуры".Вторая кандидатура — это Майк Помпео. Открытый ястреб и выходец из ультраконсервативной "Чайной партии", которого Трамп решил перекинуть на международную политику. Сенаторы демократы (обе кандидатуры должны пройти процедуру утверждения в верхней палате Конгресса) своего, конечно, не упустят. Как минимум, спросят у Хаспел, пытала ли она лично."Я имею серьезные возражения против Помпео. Я голосовал против него. Он тот, кто поддерживал пытки в прошлом, я не думаю, что он тот лидер, который подходит нам на должность госсекретаря", — сказала сенатор США от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.Чистка рядов, утром начавшаяся с Тиллерсона, продолжалась весь день. Проследовал на выход и один из самых давних помощников Трампа Джон Макэнти. Его заподозрили в финансовых махинациях и уже лишили доступа в Белый дом. Кто следующий? Этот вопрос сейчас чаще других задают в вашингтонских коридорах власти.