Новый зенитный ракетный комплекс специально для российских ВДВ должен пойти в серию после 2022 года. Окончательного облика у него пока нет, рассказал командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, сейчас идет разработка конструкторской документации.

Новый зенитный ракетный комплекс специально для российских ВДВ должен пойти в серию после 2022 года. Окончательного облика у него пока нет, рассказал агентству РИА Новости командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков, сейчас идет разработка конструкторской документации.Ранее из источника в оборонно-промышленном комплексе стало известно, что ЗРК построят на базе боевой машины десанта БМД-4М. И это будет исключительно ракетная система без пушечного вооружения. Причем "Птицелов" должен превзойти комплексы ПВО, которые сейчас стоят на вооружение российского десанта.На сегодняшний день российские "голубые береты" имеют в своем арсенале только "Стрелу-10". В сущности, это легкобронированный тягач МТ ЛБ, на который установили несколько ракет. Они не на много эффективнее переносные ЗРК: радиус действия – до 5 километров, предельная высота – 3,5 километра.