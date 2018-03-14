На Паралимпийских играх в Пхенчхане продолжается турнир по керлингу на колясках среди смешанных команд. Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, потерпели поражение от команды Китая.

На Паралимпийских играх в Пхенчхане продолжается турнир по керлингу на колясках среди смешанных команд. Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, потерпели поражение от команды Китая.14 марта россияне проиграли сборной Китая со счетом 4:10 в девятом матче предварительного раунда соревнований. В турнирной таблице российские керлингисты делят седьмое место с командой Германии. В следующем матче 15 марта россияне сыграют со швейцарцами. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды по итогам предварительного этапа.