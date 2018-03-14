Телеканал Настоящее страшное телевидение (НСТ) победил в престижной международной премии в области промоушена, дизайна и маркетинга PromaxBDA Europe Awards.

Телеканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) победил в престижной международной премии в области промоушена, дизайна и маркетинга PromaxBDA Europe Awards.Вечером 13 марта в Риме (Италия) были объявлены победители PromaxBDA Europe Awards. Работы российского телеканала "Настоящее страшное телевидение" (НСТ), входящего в группу "Цифровое телевидение" (ВГТРК и "Ростелеком"), попали в число лучших.По мнению авторитетного жюри, в которое входят профессионалы из разных стран мира, постеры телеканала, анонсирующие показы культовых фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов", "Пила", "Хеллоуин", получили «серебряную» награду PromaxBDA Europe Awards в номинации Programme key art/poster campaign ("Рекламная кампания проекта").Телеканал НСТ впервые принял участие в престижном международном конкурсе и сразу получил мировое признание. "Нам очень приятно, что наше первое участие в международной премии такого уровня было отмечено экспертами мирового уровня, и наша работа получила приз PromaxBDA Europe Awards, — говорит креативный директор компании "Цифровое телевидение" Максим Жуйков. — Создавая макеты, мы преследовали цель продвижения канала НСТ в глянцевых журналах через привычные образы печатной рекламы. В макетах мы предложили зрителям атрибуты главных героев в виде товаров с ценниками, указывающих на время выхода фильма в эфир, привлекая тем самым внимание аудитории и приглашая к просмотру".В шорт-лист конкурса жюри PromaxBDA Europe Awards включило также новогодний проморолик телеканала НСТ "В Новый год подарок заслуживает каждый", который был представлен в номинации Holiday/Saesonal programme spots ("Праздничный/сезонный программный ролик")."Настоящее страшное телевидение" — телеканал лучших фильмов и сериалов в жанрах хоррор, мистика, триллер, фильм-катастрофа от ведущих киностудий, снятых режиссерами и продюсерами с мировым именем, такими как: Гильермо дель Торо, Стивен Кинг, Роберт Родригес, Джон Карпентер, Стивен Спилберг, Уэс Крэйвен, Фрэнк Дарабонт и другие. "Настоящее страшное телевидение" — это фильмы, которые холодят кровь, затягивают и интригуют, заставляя зрителя полностью отвлечься от повседневности.PromaxBDA Awards Europe — ежегодная премия, отмечающая все самое лучшее, что было создано в мире за год в области креатива, воплощения маркетинговых стратегий и промоушена. Награду вручает PromaxBDA – крупнейшая международная ассоциация, представляющая более 10 000 крупных медиакомпаний, дизайнерских, маркетинговых агентств и профессионалов рынка из более, чем 70 стран мира.