Более 100 тыс. ипотечных кредитов на 200 млрд. рублей было выдано в феврале. Всего с начала года россияне взяли кредиты на 350 млрд. рублей. При эхтом, предпоссылок к формированию пузыря на рынке нет, считают в ДОМ.РФ

За два первых месяца россиянам было выдано ипотечных кредитов на сумму более 350 млрд. рублей, из них 200 млрд. рублей пришлись на февраль, говорится в исследовании ДОМ.РФ (бывшее АИЖК).С начала года ежемесячные темпы роста существенно превышают наблюдаемые с мая 2017 года значения в 40-60%."В феврале рынок ипотеки поставил новый рекорд: выдано более 100 тыс. кредитов на сумму более 200 млрд. руб., что в 2 раза выше уровня февраля 2017 года", - говорится в сообщении.По прогнозам ДОМ.РФ, всего в этом году будет выдано около 1,3–1,4 млн. кредитов на 2,5–2,8 трлн руб. Ипотечный портфель сейчас составляет 5,4 трлн. рублей.При этом, как отмечают в ДОМ.РФ, предпосылок для формирования пузыря на рынке ипотеки нет. Об это свидетельствует сокращение до 2,19% доли кредитов с платежами, просроченными на 90 дней и более. Что является минимумом за последние три года.Рефинансирование занимает 15% от общего объема. По мнению аналитиков, на фоне снижения ставок привлекательность этого инструмента для заемщика будет возрастать. С учетом рефинансирования, рост объемов выдачи "новой ипотеки" за первые два месяца этого года составляет около 70%.Ставки по ипотеке идут на понижение. В январе ставки по ипотеке закрепились на уровне ниже 10%: 9,61% - на первичном рынке (против 11,36% годом ранее) и 9,97% — на вторичное жилье, год назад ставки на "вторичке" были на уровне 12,16%. Снижение ключевой ставки Центробанком формирует дальнейшие условия для падения ставок по ипотеке. В феврале средняя ставка предложения ипотечных кредитов составляет около 9,5%.Низкие ставки по ипотечным кредитам в условиях повышения реальных зарплат и стабильных цен на жилье приводят к повышению доступности приобретения жилья для граждан, отмечается в исследовании.В январе президент России Владимир Путин поручил совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам совместно с ЦБ и ДОМ.РФ разработать меры, которые позволят половине российских семей к 2025 году приобрести жилье в ипотеку.