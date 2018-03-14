Жизнь 23-летней прелестницы Марии Лебедевой после автомобильной аварии изменилась навсегда. Жительница Новосибирска в одночасье лишилась зрения, памяти и ослепительной внешности.

Жизнь 23-летней прелестницы Марии Лебедевой после автомобильнойаварии изменилась навсегда. Жительница Новосибирска в одночасье лишилась зрения, памяти и ослепительной внешности.ДТП произошло два года назад. Мария задержалась наводямарафет и опоздала на встречу с молодым человеком. Юноша очень разозлился, поэтому,когда девушка села к нему в машину, они начали ругаться. В пылу гнева он решил проскочитьна мигающий желтый и поддал газу, но не успел. На скорости 80 километров в часони влетели во внедорожник, который поворачивал налево. Мария былаединственной, кто пострадал в аварии. Ее молодого человека и его приятеляспасли подушки безопасности.Девушка получила серьезные травмы головного мозга и таза, десятьдней она провела в коме. Из-за случившегося Маша забыла два года жизни – 2016 и2015.Сначала виновник ДТП навещал пострадавшую в больнице, нопотом перестал приходить и интересоваться здоровьем своей невесты. РодителиЛебедевой подали на Андрея в суд и потребовали взыскать с него миллион рублейдля покрытия расходов на медицинское обслуживание."Его не было рядом, когда я нуждалась в его поддержке. Онсказал мне: "ты думаешь, что я единственный виновный в аварии? Мы обавиновны" – цитирует Лебедеву The Siberian Times.Мария получает ежемесячное пособие в размере 12 тысячрублей. Девушку лечили в пяти различных клиниках с переменным успехом. Ее родителиобратилась к общественности за помощью, ей необходимо экспериментальное лечение– врачи пытаются вернуть Маше зрение. Кроме того, у девушки проблемы спозвоночником, ей трудно ходить и сидеть.