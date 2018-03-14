Жизнь 23-летней прелестницы Марии Лебедевой после автомобильной
аварии изменилась навсегда. Жительница Новосибирска в одночасье лишилась зрения, памяти и ослепительной внешности.
Жизнь 23-летней прелестницы Марии Лебедевой после автомобильной
аварии изменилась навсегда. Жительница Новосибирска в одночасье лишилась зрения, памяти и ослепительной внешности.
ДТП произошло два года назад. Мария задержалась наводя
марафет и опоздала на встречу с молодым человеком. Юноша очень разозлился, поэтому,
когда девушка села к нему в машину, они начали ругаться. В пылу гнева он решил проскочить
на мигающий желтый и поддал газу, но не успел. На скорости 80 километров в час
они влетели во внедорожник, который поворачивал налево. Мария была
единственной, кто пострадал в аварии. Ее молодого человека и его приятеля
спасли подушки безопасности.
Девушка получила серьезные травмы головного мозга и таза, десять
дней она провела в коме. Из-за случившегося Маша забыла два года жизни – 2016 и
2015.
Сначала виновник ДТП навещал пострадавшую в больнице, но
потом перестал приходить и интересоваться здоровьем своей невесты. Родители
Лебедевой подали на Андрея в суд и потребовали взыскать с него миллион рублей
для покрытия расходов на медицинское обслуживание.
"Его не было рядом, когда я нуждалась в его поддержке. Он
сказал мне: "ты думаешь, что я единственный виновный в аварии? Мы оба
виновны" – цитирует Лебедеву The Siberian Times.
Мария получает ежемесячное пособие в размере 12 тысяч
рублей. Девушку лечили в пяти различных клиниках с переменным успехом. Ее родители
обратилась к общественности за помощью, ей необходимо экспериментальное лечение
– врачи пытаются вернуть Маше зрение. Кроме того, у девушки проблемы с
позвоночником, ей трудно ходить и сидеть.