На Паралимпийских играх в Пхенчхане разыгран очередной комплект наград. Российская спортсменка Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в лыжном спринте классическим стилем среди атлетов с нарушением зрения.

На Паралимпийских играх в Пхенчхане разыгран очередной комплект наград. Российская спортсменка Михалина Лысова завоевала серебряную медаль в лыжном спринте классическим стилем среди атлетов с нарушением зрения.Победа одержала белоруска Светлана Саханенко, третьей стала украинка Оксана Шишкова. Для Лысовой в Пхенчхане эта медаль стала четвертой. Ранее на Играх она завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, серебро в биатлонной гонке на 10 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.