В инопрессе и соцсетях появились фото родов в водах Красного моря – прямо у берега туристического города Дахаб в Египте. По одной из версий, роды у женщины начались внезапно. По другой версии, она специально приехала туда, чтобы ребенок появился в морской воде.

В инопрессе и соцсетях появились фото родов в водах Красного моря – прямо у берега туристического города Дахаб в Египте. По одной из версий, роды у женщины начались внезапно. По другой версии, она специально приехала туда, чтобы ребенок появился в морской воде.Как пишет Daily Mail, эта женщина – туристка из России. На кадрах, которые с балкона своего дома сделала и затем разместила в своем "Фейсбуке" некая Хадиа Хосни Эль-Саид, видно, что обнаженная женщина, умываясь, выходит из воды, а отец ребенка и пожилой мужчина несут его на руках.Кроме того, рядом с ними запечатлен пожилой мужчина. Сообщается, что это врач-акушер, который специализируется на приеме родов в воде. Также на берегу их ждет белокурая девочка — по всей видимости, дочь женщины, решившей рожать в Красном море.