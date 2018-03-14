Пьяную саратовчанку отказался
встретить муж. В результате мать троих детей замерзла насмерть по пути домой.
Пьяную саратовчанку отказался
встретить муж. В результате мать троих детей замерзла насмерть по пути домой.
Дама отправилась
отмечать с подругами Международный женский день. Поздно вечером, уже изрядно
выпив, барышня позвонила домой своему супругу и попросила встретить ее.
Обиженный муж отчитал ее за пьянство и забирать наотрез отказался. Жительнице Саратова
пришлось самостоятельно добираться домой. Она вызвала такси, которое доставило
ее к подъезду.
Проснувшись утром мужчина увидел огромное количество
пропущенных вызовов от жены. Самой супруги дома не было. Он несколько раз
позвонил ей, но та не ответила. Спустя какое-то время полиция обнаружила тело женщины недалеко от дома в сугробе. Судя по
всему, выйдя из такси, она упала. Рядом никого не оказалось, и саратовчанка замерзла насмерть, сообщает .
Добавим,
что недавно Dni.Ru уже освещали похожий случай. Он также произошел в Саратове. Насмерть
замерзли двое мужчин. Согласно имеющейся информации, группа друзей отмечала
День рождения на природе. После того, как они вернулись домой, обнаружили, что
не хватает двоих мужчин 37 и 34. Позже их бездыханные тела нашли в снегу.
В
одном из столичных детских садов погибла трехлетняя воспитанница. По
некоторым данным, ребенка забыли забрать с прогулки. Дети вышли на улицу в
09:00 мск, а вскоре вернулись в группу и отправились завтракать. Спустя
какое-то время воспитательница обратила внимание, что одного малыша не хватает.
Она вместе с нянечкой бросилась на поиски. Найти девочку удалось в 11:45 мск.
Ребенок лежал на снегу за большим сугробом и не дышал. Малышка замерзла
насмерть. По версии руководства детского
сада, девчушке стало плохо на прогулке.